Монтян высказалась о введении смертной казни в России

Абсолютное большинство людей хотят возвращения смертной казни, и власти вынуждены на это реагировать. Что будет в конечном итоге, сложно сказать, но люди в гневе. И даже судебные ошибки не пугают, поскольку вот с этими все очевидно, если будет доказано, что это действительно были они. Тут говорить даже не о чем.