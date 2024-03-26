ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Монтян высказалась о введении смертной казни в России

Монтян высказалась о введении смертной казни в России

Совершенное в "Крокус Сити Холле" в Подмосковье - это терроризм в чистом виде, рассчитанный на запугивание россиян и гостей страны. Попытка продемонстрировать слабость российской власти и ее невозможность контролировать ситуацию. Посеять межнациональную смуту. Грустно и страшно от того, что это происходит.

Беслан, Дубровка… Теперь и "Крокус Сити Холл". Самое страшное, что этих нелюдей и им подобных не испугать просто введением смертной казни в России, здесь нужно что-то другое. Впору об этом подумать.


Изображение
Абсолютное большинство людей хотят возвращения смертной казни, и власти вынуждены на это реагировать. Что будет в конечном итоге, сложно сказать, но люди в гневе. И даже судебные ошибки не пугают, поскольку вот с этими все очевидно, если будет доказано, что это действительно были они. Тут говорить даже не о чем.

Публицист считает, что неплохим вариантом была бы отсрочка на несколько лет. "Потому что оставлять это огребье в живых, которое такое творит - это противоречит здравому смыслу, - высказывает свое мнение Татьяна Монтян. - Когда я вижу Брейвика, который сидит в трехкомнатной камере, меня выворачивает от травоядности норвежцев. Это же не вариант, здравый смысл должен быть".

Полную версию проекта Ксении Лебедевой "Это другое" смотритездесь

Другие материалы проекта "Это другое": :

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все