Чтобы удовлетворить военно-промышленный комплекс США, многие политики готовы разорять свои народы. Санкции, нелегитимная борьба коллективного Запада с Беларусью и Россией и обогащение западных государств за счет других, таких как Украина - это реалии нового мира.

В этих условиях на первый план выходят вопросы экономической интеграции. Планы на дальнейшую продуктивную кооперацию регионов России и Беларуси обсуждали на этой неделе в Петербурге. Экономический форум собрал не только инвесторов, политиков и бизнесменов со всего мира, но и активных политических деятелей, представителей гражданского общества, популярных блогеров. Украинка Татьяна Монтян поделилась с нами своим видением ситуации.