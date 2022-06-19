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Монтян: Западные элиты предали свои народы и действуют им во вред
Чтобы удовлетворить военно-промышленный комплекс США, многие политики готовы разорять свои народы. Санкции, нелегитимная борьба коллективного Запада с Беларусью и Россией и обогащение западных государств за счет других, таких как Украина - это реалии нового мира.
В этих условиях на первый план выходят вопросы экономической интеграции. Планы на дальнейшую продуктивную кооперацию регионов России и Беларуси обсуждали на этой неделе в Петербурге. Экономический форум собрал не только инвесторов, политиков и бизнесменов со всего мира, но и активных политических деятелей, представителей гражданского общества, популярных блогеров. Украинка Татьяна Монтян поделилась с нами своим видением ситуации.
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