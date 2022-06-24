Монумент скорби "Протест" - бронзовые изваяния детей с поднятыми в мольбе руками

Это моральный объект, политический, душевный. И с особым чувством строился он. Самое волнительное было, когда уже привезли эти фигурки в открытой машине. Везли их через деревню. Выгрузили там. Когда скульпторы обработали их специальным составом, подняли и смонтировали, слезы наворачивались на глаза…

Раньше писалось на памятнике, что54 ребенка. Но только недавностало известно, что 53 -были спасшиеся дети. Мы долгое время не знали этих имен. Помог журналист Аркадий Бляхер. Через общество малолетних узников концлагерей незадолго до открытия второго памятника на месте расстрела он прислал списки более 30 детей, которые были убиты в этот день. До сих пор все фамилииустановить нельзя. Более 20 имен мы так и не узнали.

В 1987 году у поворота на Домачево установили монумент скорби "Протест". Это бронзовые изваяния детей с поднятыми в мольбе руками.Здесь каждый год салютовали пионеры, несли цветыкобелиску с детскими фигурами люди разных национальностей, останавливались проезжающие машины. Но местные знали - настоящее место расстрела спрятано в лесной тиши.Фильм АТН "Расстрелянное детство" смотрите