Монумент в Дорах стал местом встречи участников патриотической акции "Память"

Мемориальный комплекс в деревне Доры Воложинского района сегодня стал местом встречи участников патриотической акции "Память". Местные жители, школьники, представители районных организаций и Белорусского союза женщин навели порядок после зимы и вспомнили трагические события июля 43-го - почтили память погибших во время Великой Отечественной войны. Мемориал "Погибших ждут вечно" установлен на фундаменте церкви, в которой заживо были сожжены 257 местных жителей. Спастись удалось лишь троим.



