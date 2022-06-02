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Монументальная композиция, посвященная маршалу Ивану Баграмяну, открылась в Витебске
В Витебске открылась монументальная композиция, посвященная маршалу Ивану Баграмяну. Ее установили в густонаселенном микрорайоне областного центра на территории 46-й школы, которой присвоено имя дважды Героя Советского Союза. Создан музей. Экспозиция объединяет документы, письма, семейные и фронтовые фотографии.
На севере страны ведется большая работа по увековечению памяти армянских солдат, которые принимали участие в освобождении Беларуси. Так, в деревне Шапуры Витебского района захоронено 85 воинов-армян.
Размик Хумарян, Чрезвычайный и Полномочный Посол Армении в Беларуси:
Во всей Беларуси чтят и хранят память о Великой Отечественной войне, о тех людях, которые ценой собственной жизни подарили это солнце. По большому счету, они все погибли за будущее детей.
Патриотическому воспитанию молодежи - самое пристальное внимание. Школьники активно участвуют в исследовательской работе, изучают памятные места и ухаживают за мемориалами.
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