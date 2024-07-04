Монументу Победы в Минске - 70 лет. Как создавали величественный обелиск

Подвиг народа бессмертен! 70 лет назад в самом сердце белорусской столицы, к 10-летию освобождения в Минске открыли 38-метровую стелу, увенчанную орденом Победы - в память о воинах и партизанах, погибшим в боях за нашу страну.



Всесоюзный конкурс на создание монумента провели в 1950-м. Поступило более 70 заявок со всех уголков СССР, но победным стал проект Георгия Заборского и Владимира Короля. Заборский с первых дней войны грезил о создании памятника, даже в больничной койке после тяжелейшего ранения на обрывках рисовал обелиск.