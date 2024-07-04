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Монументу Победы в Минске - 70 лет. Как создавали величественный обелиск
Подвиг народа бессмертен! 70 лет назад в самом сердце белорусской столицы, к 10-летию освобождения в Минске открыли 38-метровую стелу, увенчанную орденом Победы - в память о воинах и партизанах, погибшим в боях за нашу страну.
Всесоюзный конкурс на создание монумента провели в 1950-м. Поступило более 70 заявок со всех уголков СССР, но победным стал проект Георгия Заборского и Владимира Короля. Заборский с первых дней войны грезил о создании памятника, даже в больничной койке после тяжелейшего ранения на обрывках рисовал обелиск.
Создает он много разных эскизов, но один эскиз, посвященный монументу Победы в Минске, заканчивает 3 июля 1944 года утром, а вечером узнает, что Минск освобожден.
Величественный обелиск украшает национальный орнамент, 4 горельефа, каждый из которых отражает определенный этап Великой Отечественной войны. Их создали именитые белорусские скульпторы: Бембель, Азгур, Селиханов и Глебов. У основания стелы лег меч, обвитый лавровой веткой, как символ Победы. Вокруг четыре бронзовых венка как четыре фронта, бойцы которых принимали участие в освобождении Беларуси.
3 июля 1961-го здесь вспыхнул первый во всей Беларуси Вечный огонь. Чести зажечь неугасимое пламя удостоен Герой Советского Союза Алексей Бурдейный (танковая бригада, входившая в состав его корпуса, в 44-м первой прорвала оккупацию). И вот уже 40 лет как молодежь несет здесь Вахту памяти Поста №1.
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