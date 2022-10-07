ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Мораторий на повышение цен на лекарства и изделия медназначения введен в Беларуси

Минздрав ввел мораторий на повышение цен на лекарства. Запрет на увеличение цен касается всех субъектов хозяйствования, которые осуществляют производство и реализацию лекарств, изделий медназначения и медтехники. Специалисты ведомства совместно с заинтересованными структурами будут вести контроль.

Перед правительством поставлена задача до 20 октября на основе предложений рабочей группы утвердить и ввести в действие систему регулирования цен, обеспечить эффективный контроль за ценовой дисциплиной.

Материалы по теме:

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все