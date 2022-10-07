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Мораторий на повышение цен на лекарства и изделия медназначения введен в Беларуси
Минздрав ввел мораторий на повышение цен на лекарства. Запрет на увеличение цен касается всех субъектов хозяйствования, которые осуществляют производство и реализацию лекарств, изделий медназначения и медтехники. Специалисты ведомства совместно с заинтересованными структурами будут вести контроль.
Перед правительством поставлена задача до 20 октября на основе предложений рабочей группы утвердить и ввести в действие систему регулирования цен, обеспечить эффективный контроль за ценовой дисциплиной.
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