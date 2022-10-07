Мораторий на повышение цен на лекарства и изделия медназначения введен в Беларуси

Минздрав ввел мораторий на повышение цен на лекарства. Запрет на увеличение цен касается всех субъектов хозяйствования, которые осуществляют производство и реализацию лекарств, изделий медназначения и медтехники. Специалисты ведомства совместно с заинтересованными структурами будут вести контроль.