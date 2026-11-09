Море слез и воды: как доверчивость стоила пенсионерам из Баличей крыши над головой

Эта история с большим количеством пролитой воды, затопившей дом хозяйки, слез пожилого человека из агрогородка Баличи и пустых обещаний с переливом из пустого в порожнее.

Но прежде чем начать разбираться, в очередной раз напомним всем быть очень внимательными к своим пожилым родителям. Они не хотят доставлять неудобства, поэтому в сложных вопросах пытаются разобраться сами, а в результате теперь уже и дети, и родители просят Президента Беларуси Александра Лукашенко разобраться в последствиях.

Как пожилая пара из Щучинского района оказалась без крыши в доме практически на полтора года. Кто стал инициатором для взятия кредита? Погасили ли сам долг и почему порой доброе сердце приводит к дырам не только в кровле, но еще и в кошельке, разобрались в новой серии проекта "В понедельник дойдет до Лукашенко".

Весна в 2025 году в Щучинском районе выдалась дождливая. Крыша дома Шанчуков находилась в ветхом состоянии, текла, заливая кухню. За оперативностью и качеством пенсионеры обратились в компанию ООО "ЭрниСтрой" по объявлению в газете. На осмотр приехала руководитель фирмы Светлана Фокина. Ремонтом крыш компания, как выяснилось позже, напрямую не занимается, а работает по принципу "купи-продай". Но пенсионерке уверенно предложили починить кровлю по серьезной сумме.

Обратившаяся к Президенту в TikTok Наталья Шанчук согласилась только на ремонт части крыши. Денег своих у семьи нет (муж Натальи перенес инсульт, он инвалид II группы), поэтому ремонт планировала за кредит. Светлана вновь внесла удобное предложение. Мол, она является партнером ОАО "Сбер Банк" и может оформить кредит без выезда клиента в отделение. Наталья доверилась, передала паспортные данные. На нее оформили кредит под 19 % годовых на 5 лет на сумму 7160 белорусских рублей. Кредит она брала впервые в жизни.

Наталья Шанчук

Менялись сезоны, на смену дождю приходили снегопады зимой 2026-го, а крыши все не было и не было. Фокина кормила клиентов завтраками.

"Звонила с мая по июль, чтобы приехали, но то у них машина несправна, то у них в России большие заказы, потом что-то не то с парнями вышло. В итоге пообещала, что в сентябре приедут и сделают крышу. Пришел уже второй сентябрь", - рассказала Наталья Шанчук.

Дом заливает, стены, обшивка потолка, внешний фасад камина гниют, на кухне теперь требуется капитальный ремонт, а кредит Наталья обязана платить независимо от того, есть над головой крыша или нет.

"Стена черная. Сын наклеил материал, чтобы дырок не было. Камин был, упал – вода текла через него. Я приду с работы, а все в воде", - плачет Наталья.

Оксана Шереметова, директор Центра заботы о клиентах ОАО "Сбер Банк" (Беларусь):

"Взять кредит в "Сбер Банке" сегодня можно не только в отделении, но и онлайн или через партнера. В данной ситуации клиент оформила кредит через партнера, компанию "ЭрниСтрой". Первоначально работник компании-партнера проконсультировал клиента о ремонтных работах, которые будут выполняться в рамках замены крыши, вместе с клиентом заполнила кредитную заявку. На личный мобильный телефон клиента пришла ссылка для ознакомления с кредитными документами и всеми условиями кредита".

Оксана Шереметова заверила, что только после прочтения всех документов клиент подтвердила свою заявку на кредит при помощи индивидуального СМС-пароля. Далее кредитную заявку рассмотрел банк, а после ее одобрения со стороны финансовой организации денежные средства ушли в адрес партнера. "Банк отвечает за предоставление кредита, а партнер - за выполнение услуг и работ, в этой ситуации за выполнение работ по замене крыши. Далее клиент должен оплачивать банку кредит", - добавила она.

В итоге Наталья Петровна вместе с сыном подала в суд - терпение кончилось. К слову, Светлана Фокина на суд не явилась дважды, лишь на третий раз подключилась по видеосвязи. Адвокат запросила 18 тыс. белорусских рублей компенсации. В суде ответчица начала эмоционировать и просить мировое соглашение, даже пообещала добровольно выплатить 7160 рублей и 1 тыс. рублей моральной компенсации в три этапа. Наталья доверилась во второй раз и снизила требования с 18 тыс. до 8,3 тыс. рублей. Производство по делу прекратили и арест со счета сняли. Но в срок вся сумма так и не пришла.

"Последний срок выполнения работ ответчиком по договору истек 17 октября 2025 года, однако работы выполнены не были. Истица в январе 2026 года направила в адрес ответчика претензию, но ответа не получила, в связи с чем в марте 2026-го обратилась в суд за защитой своих нарушенных прав. В исковом заявлении попросила расторгнуть договор, заключенный с ответчиком, и взыскать с ответчика 7160 рублей, уплаченных в качестве предоплаты по договору, а также неустойку за нарушение срока выполнения работ в сумме 10 238 рублей 80 копеек. Также попросила взыскать с ответчика 1 тыс. белорусских рублей в счет денежной компенсации морального вреда и взыскать расходы по оплате юридической помощи и почтовой корреспонденции", - пояснила помощник председателя Гродненского областного суда Анастасия Копть.

В ходе судебного заседания стороны заявили о намерении заключить мировое соглашение. 4 мая 2026 года суд Щучинского района утвердил мировое соглашение, по условиям которого ответчик обязалась произвести оплату задолженности в пользу истицы в общей сумме 8,4 тыс. рублей равными долями, по 2,8 тыс. рублей в три этапа, не позднее 30 мая, 30 июня и 30 июля 2026 года. Производство по гражданскому делу было прекращено, а судом - отменены меры по обеспечению иска в виде наложения ареста на денежные средства в пределах суммы иска, находящейся на банковском счете ответчика.

Наталья вынуждена была провести всю зиму с потекшей крышей. Из-за постоянной протечки вся кухня разлезлась. "Позже Светлана деньги посылать стала частями. Потом прислала нам 2,8 тыс. мне на карточку. Постепенно кидала то, 1 тыс., то потом 250 рублей. Я ей звонила, но она телефон не поднимала, все сбрасывала - то она в России, то там то сям, то времени отвечать на звонок нет. В июле Светлана должна была полностью выплатить по 2,8 тыс. белорусских рублей", - пересказала ситуацию Наталья Шанчук.

Крышу теперь делает сын на деньги, которые он одолжил у соседей и друзей. Светлана Фокина по телефону общалась грубо и пригрозила объявить фирму банкротом, чтобы не платить по долгам, которых у нее, к слову, немало. "Она все говорила, чтобы мы никакие документы судебному исполнителю не отправляли. Светлана вышла с нами на связь и сказала, чтобы мы у судебного исполнителя отозвали исполнительные листы, потому что она будет отдавать нам деньги", - вступил в диалог с журналистом телеканала "Первый информационный" сын Натальи Шанчук.

А в разговоре по телефону уже с журналистами Светлана сообщила другие детали и свою версию происходящего.

Светлана Фокина, предприниматель, владелец ООО "ЭрниСтрой":

"Я не вспомню точно, но не так много там осталось. Было бы не страшно, если бы не суды, которые увеличивают сумму в 2-4 раза. Меня задергали со всех сторон непонятно из-за чего. Из-за того, что конфликт исчерпан, а человеку выплачено все и даже больше, чем по договору. Выплачена и моральная компенсация. Крышу починить не получилось, потому что осталась одна бригада, которая пила все время. Они приезжали к Наталье, смотрели, что надо по пиломатериалам. У нас было две бригады, одна уехала в Россию, а вторая осталась, которая за весь сезон закрыла одну крышу. И то я день и ночь над ними стояла, чтобы они ее сделали. Люди хотели сорвать деньги. Я человеку должна была 2,5 тыс. Для другой клиентки суд назначил выплату 10,9 тыс. рублей. Третьему клиенту - 6,5 тыс. рублей. Как это выплачивать? Здесь дело не в том, что мы не хотели. Я работаю с 2021 года, у меня куча клиентов, которые ко мне годами обращаются. Я работала на другой фирме, делала заказы, ездила и мерила. Много лет работаю в данной сфере".

Получается, Светлану подвела бригада. Она не скрывает, что сегодня существует огромная проблема в людях, которые делают что-то своими руками. Предприниматель также подчеркнула, что Наталья не захотела возврата по кредиту, а потребовала наличные деньги. Обратившаяся в TikTok женщина и владелец ООО "ЭрниСтрой" могли в мировой указать, что Светлана будет возвращать деньги по кредиту, но Наталья настояла именно на наличных деньгах.

"В процессе работы судебным исполнителем в отношении должника юридического лица принят комплекс мер, направленный на скорейшее погашение задолженности перед взыскателем. Анализ имущественного положения должника показал отсутствие активов на балансе общества, в связи с этим судебным исполнителем дополнительно приняты меры обеспечения в отношении должностного лица должника. Последний ограничен в праве управления транспортными средствами и выездом из Республики Беларусь", - сообщил заместитель начальника главного управления юстиции Минского облисполкома - начальник управления принудительного исполнения Виталий Брезицкий.

По его словам, эти приоритетные меры работают эффективнее остальных, поскольку напрямую влияют на повседневный комфорт, мобильность и ведение бизнеса или работы. Системный подход, сочетающий финансовые и имущественные запреты, а также личные ограничения, побудил должника погашать задолженность перед взыскателем.

Виталий Брезицкий

У этой истории есть счастливая точка. Светлана вернула деньги семье Шанчук, но это всего лишь одна из точек над i. Последствия потопа в доме придется восстанавливать еще долго и, как известно, совершенно не бесплатно. Кредит Натальи Петровне так или иначе придется выплачивать.

Зачем пошла на мировое соглашение и согласилась на уменьшение суммы компенсации? Была уверена в том, что в этом случае ее точно обманывать не станут. Из этой грустной истории о неосведомленности и неудавшемся бизнесе стоит выделить несколько правил.

Если вы в чем-то не уверены, обязательно посоветуйтесь с теми, кто лучше осведомлен в деле. В районе работают депутаты, местные власти, которые могут оказать квалифицированную помощь. Обязательно читайте договор, а лучше дайте почитать его тому, кто в этом разбирается. Никому и никогда не передавайте свои паспортные данные, если вы до конца не уверены в том, что делаете, а лучше сами сходите в отделение банка. Если вас обманули один раз, обманут и во второй. В этом можно даже не сомневаться.

Светлана, хоть и грозилась объявить фирму банкротом, теперь тоже знает, что за поступки, особенно деловые, так или иначе придется отвечать.

Главное фото: magnific.com