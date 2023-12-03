Мороз до -16°C! Какая погода ждет белорусов в начале недели

Гололедицу и до минус 16 градусов прогнозируют в Беларуси 4 декабря, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Республиканскийцентрпо гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В понедельник будет облачно с прояснениями. На большей части территории пройдет снег. Ночью и утром местами слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный, западный умеренный, днем местами порывистый.