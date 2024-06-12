Мороз: ЕРИП - это белорусский национальный, интеллектуальный актив

Когда мы говорим о цифровизации, мы имеем в виду электронное правительство и оцифровку бизнес-процессов. Это не только бытовые процессы, но и процессы, которые протекают в промышленности, аграрно-промышленном комплексе, банковском секторе и во всех других сферах нашей деятельности. По сути, эти процессы нацелены на что? На повышение эффективности взаимодействия субъектов хозяйствования с государством и простыми людьми. Повышение эффективности влечет за собой экономические эффекты. Что такое цифровизация, в программе "Экономическая среда" рассказали эксперты.

Когда мы нашу жизнь опишем в цифре и извлечем из этого максимальную выгоду - это и будет цифровизацией, считает заместитель министра связи и информатизации Республики Беларусь Анна Рябова. Она пояснила, чем это отличается от предыдущих процессов - автоматизации и информатизации. "Там переводилось в цифру по правилам действующих бизнес-процессов, а тут цифра диктует, как мы будем работать и жить. Значимость для экономики очевидна, - считает она. - Любая экономика работает на выгоду, на максимальную эффективность". По ее словам, за счет цифровизации классические бизнес-процессы можно переформатировать и извлечь из них максимальную выгоду.

Самое интересное - невозможно оцифровать беспорядок, отмечает исполнительный директор Банка развития Республики Беларусь Артем Мороз. И в этом кроется самое важное в цифровизации, полагает он. Прежде чем перейти к цифре, по его словам, важно проработать порядок в процессах, чтобы они были оптимальными. "И тогда они могут быть наложены на цифру и ускорить весь процесс".





Цифровизация - это в основном повышение эффективности, увеличение прибыли и самое главное - обеспечение конкурентоспособности предприятий, поскольку нельзя отставать, считает генеральный директор ОАО "Центральный научно-исследовательский и проектно-технологический институт организации и техники управления" Андрей Косовский. "Создание высокой добавленной стоимости и есть основное значение цифровизации". По его словам, научное определение объясняет, что такое цифровизация - это перевод процессов в цифровую форму. Но для нас самое главное - что нам это даст для экономики, считает он.

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Директор РУП "Национальный центр электронных услуг" Роман Градусов уверен, что цифровизацию надо рассматривать в более широком спектре, потому что она состоит из большой совокупности элементов. "Именно для пользы гражданина, для его максимального общения в цифре есть такое понятие как электронное правительство. Основная цель электронного правительства - это оптимизация работы госаппарата в интересах оказания государственных услуг и других услуг гражданам, чтобы сделать эти услуги более прозрачными и тем самым повысить жизненный уровень, спектр оказываемых услуг должен постоянно расширяться".

Артем Мороз отметил, что электронная оплата услуг ЖКХ - лишь только один плюс для гражданина. Это удобство, это один интерфейс, это моментальные платежи по всем услугам независимо от поставщика. "Но есть еще другие моменты, которые работают как мультипликатор на заднем плане. Как граждане, мы не думаем о том, что происходит там, за системой. А там между поставщиками услуг идет расчет денежных средств. И он идет день в день, что немаловажно. Он происходит моментально. Там сокращены банковские издержки, потому что высчитывается лишь чистая позиция, банк получает на свой счет лишь то, что должен получить", - пояснил он.