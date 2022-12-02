Мороз и солнце ожидают белорусов в первые зимние выходные

Мороз и временами солнце - такими будут первые зимние выходные в Минской области. Завтра на большей части территории страны без существенных осадков. Местами возможен небольшой мокрый снег. В отдельных районах - особенно в утренние и вечерние часы - опустится слабый туман. На дорогах будет гололедица, поэтому водителям советуют быть внимательнее за рулем.



В начале следующей недели морозы немного ослабнут. А снегопады ожидаются на большей части региона.