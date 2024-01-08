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Мороз в Беларуси в ближайшие дни возьмет тайм-аут
Мороз сдает позиции. В Беларусь идет короткое потепление. Во вторник, 9 января, местами по стране будет кратковременный снег. Ожидается слабая метель. На отдельных участках дорог гололедица. Ночью все еще экстремально холодно - прогнозируется до 23 градусов, а уже днем станет существенно теплее. Столбики термометров покажут минус 1-8 градусов, а в юго-восточных и южных районах до минус 10.
В среду приток воздушных масс североатлантического происхождения продолжится. Ожидаются при смещении малоактивных атмосферных фронтов небольшие осадки. Температура воздуха предполагается в пределах от минус 3 до 2 градусов тепла, она продолжит повышаться.
К выходным зима снова покажет суровый характер. Температура станет опускаться. Прогнозируется морозная погода без существенных осадков.
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