Мороз в Беларуси в ближайшие дни возьмет тайм-аут

Мороз сдает позиции. В Беларусь идет короткое потепление. Во вторник, 9 января, местами по стране будет кратковременный снег. Ожидается слабая метель. На отдельных участках дорог гололедица. Ночью все еще экстремально холодно - прогнозируется до 23 градусов, а уже днем станет существенно теплее. Столбики термометров покажут минус 1-8 градусов, а в юго-восточных и южных районах до минус 10.