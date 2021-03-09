Морозная и ясная погода ожидается в Минске в ближайшие дни

Весна вернется в Беларусь к выходным, как раз в конце Масленичной недели, которая символизирует окончание зимы и возвращение солнца и тепла. А пока март больше напоминает зимний месяц. Завтра и в четверг ожидается морозная и ясная погода. Ночью в Минской области подморозит до минус 12, а днем термометры покажут от 4 градусов мороза до 3 тепла.



В пятницу температура воздуха будет от 0 до плюс 5. А в выходные синоптики прогнозируют оттепель, 3 градуса со знаком плюс и кратковременные осадки.



