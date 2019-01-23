Морозная погода в Минске сохранится до конца недели

Температура воздуха опустится ночью до минус 16. В период похолодания ГАИ напоминает водителям о необходимости проверить транспортное средство перед поездкой. Особенно внимательными надо быть владельцам автомобилей на дизельном топливе. В далекие поездки ГАИ рекомендует брать с собой теплые вещи и горячие напитки, а также заряженный мобильный телефон.