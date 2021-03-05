Морозные праздничные выходные

Снег и до минус 10 градусов ожидается в столице и Минской области в первые весенние выходные. Такая температура - климатическая норма для этих дней марта. Местами пройдет снег, мокрый снег. Ночью и утром в отдельных районах слабый гололед. Самая холодная погода ожидается в воскресенье.