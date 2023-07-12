Морозов: В любом регионе Беларуси можно подобрать отдых от премиум класса до бюджетного варианта

Сегодня можно практически в любом регионе Беларуси подобрать для себя вид отдыха от премиум класса до вполне бюджетных вариантов. Об этом в эфире ток-шоу "Экономическая среда" заявил директор государственного учреждения "Национальное агентство по туризму" Дмитрий Морозов.

Туристам предлагают достаточно широкую линейку услуг - отдых в агроусадьбах, санаториях, культурно-познавательные поездки, туры, предполагающие активный отдых. Причем, по заверению Дмитрия Морозова, такой широкий спектр услуг предлагают во всех регионах страны. Хотя, безусловно, в Минской области таких объектов будет больше всего.

"Что радует, белорусы стали путешествовать по всей территории страны, - констатировал директор Национального агентства по туризму. - Об этом нам говорят результаты республиканской акции "Вандруй. Адчуй. Натхняйся", которая прошла с 5 по 11 июня". Представители всех кластеров - это и музейные учреждения, и санатории, и гостиницы, и лесхозы с интересными объектами по экологическому туризму - отмечали, что поучаствовать в их мероприятиях приезжали гости не только из близлежащих населенных пунктов, но и из достаточно отдаленных регионов, рассказал он.

Конечно, есть куда стремиться в плане инфраструктуры. Но, по словам Дмитрия Морозова, уже есть с чем работать туроператорам, есть куда направиться индивидуальным туристам. "Для этого мы стараемся аккумулировать информацию на сайте belarus.travel, где есть маршрутизатор, помогающий построить план своего путешествия, объекты по видам туризма в разных регионах (усадебные комплексы, замковые объекты, национальные парки). Также там присутствуют автозаправочные станции, поскольку это важная опорная точка в рамках самостоятельного путешествия", - отметил он и добавил, что кроме этого увеличивается и продолжительность путешествий белорусов по своей стране.