Морозы до - 29 ожидаются в субботу и воскресенье

Нордический характер погоды - причина одеться еще теплее! В столице и Минской области в ближайшие дни мороз усилится. Как рассказали синоптики, в субботу и воскресенье днем 15-20 ниже нуля, ночью 20-25, местами по стране до минус 29. В отдельных районах прогнозируют небольшой снег. Все это последствия поступления холодного воздуха с севера Европы, которое задержится в Беларуси. Впрочем, сами синоптики заявляют, сенсаций и рекордов нет: это классическая зима, от которой мы успели отвыкнуть.