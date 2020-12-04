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Морозы усилятся в начале следующей недели
Зима идет уверенными шагами. Морозы усилятся в начале следующей недели. Холодать начнет с выходных. Ночью в субботу кратковременный дождь, днем без осадков. Температура воздуха от 0 до плюс 2. Ветер порывистый. В воскресенье осадков не ожидается, на отдельных участках дорог гололедица. Днем от 0 до минус 4, ночью холоднее. Рабочая неделя начнется с переменчивой погоды - днем от 1 до 6 градусов тепла, ночью до минус 6. Ощущение холода будет усиливать порывистый ветер. В середине недели сохранится зимний характер погоды.
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