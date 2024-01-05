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Морозы в Беларуси станут крепче

Выходные в Беларуси, по прогнозам синоптиков, пройдут с устойчивым минусом. В субботу снег ожидается только в Гомельской и Брестской областях. Ночью от 3 ниже нуля по югу и до -18 по северу. Днем от 6-ти до 13-ти мороза. Из-за повышенной влажности и ветреной погоды по ощущениям будет намного холоднее.

В начале следующей недели в Беларусь продолжат поступать холодные воздушные массы арктического происхождения. Среднесуточная температура будет на 10-14 градусов ниже климатической нормы.

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