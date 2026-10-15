Мощное наводнение парализовало мегаполис в Турции, закрыт аэропорт

Из-за последствий непогоды в Стамбуле приостановлена работа аэропорта. Более 40 самолетов не смогли приземлиться и были перенаправлены на другие аэродромы. Также до 19 октября останутся закрытыми все учебные заведения Стамбула. Власти проверят их на безопасность, в том числе на наличие проблем с электричеством и других последствий удара стихии.

Напомним, ряд регионов Турции оказался под водой. На страну обрушились небывалые наводнения. Сильнее всего пострадал Стамбул. Мощные потоки сбивают людей с ног, смывают автомобили. Ливни подтопили более 800 жилых домов, как минимум 280 предприятий.

Не обошлось и без жертв. Погибли как минимум 2 человека. Еще несколько ранены и доставлены в больницу. Для экстренного реагирования создан кризисный штаб. Задействованы тысячи спасателей и спецтехника. Синоптики предупредили о продолжении дождей. Ожидаются ливни и штормовой ветер. Людей призывают оставаться дома.