Мощи Георгия Победоносца в Бобруйске

Мощи Георгия Победоносца сегодня в Бобруйске. Временной обителью стала Георгиевская церковь с историей в столетие. Частица особо почитаемого православными святого находится в Беларуси по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Помолиться у ковчега уже смогли верующие Минска, Витебска и Могилева.

Сам же намоленный ковчег сегодня вечером покинет стены бобруйского храма и переедет в Гомель.