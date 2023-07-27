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Мощи Георгия Победоносца в Бобруйске

Мощи Георгия Победоносца сегодня в Бобруйске. Временной обителью стала Георгиевская церковь с историей в столетие. Частица особо почитаемого православными святого находится в Беларуси по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Помолиться у ковчега уже смогли верующие Минска, Витебска и Могилева.

Сам же намоленный ковчег сегодня вечером покинет стены бобруйского храма и переедет в Гомель.

Вот подробный маршрут, куда дальше отправятся мощи святого. После Гомеля - Туров. Пройдет Георгий Победоносец и Всебелорусским крестным ходом, старт намечен на 18 августа. Конечная точка на маршруте - Полоцк. Там мощи окажутся 15 сентября.

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