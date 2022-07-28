Мощи Сергия Радонежского доставили в Могилев - чем известен преподобный?

В Могилев доставлены мощи преподобного Сергия Радонежского. Таким образом Русская православная церковь отмечает 600-летие их обретения. В ознаменование юбилейной даты организована масштабная программа принесения ковчегов. Поклониться святыне смогут верующие епархий Беларуси, России и Казахстана. Сергий Радонежский известен как основатель крупных монастырей и считается чудотворцем.



Мощи Сергия Радонежского находиться будут в Спасо-Преображенском кафедральном соборе Могилева до конца июля.