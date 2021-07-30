Мощи cвятого Александра Невского прибыли в Минск

Для нынешнего времени образ князя нам важен как пример. Несмотря на то, что он занимал высокопоставленное положение в обществе, он уделял большое внимание вопросам духовной жизни и всегда ставил их во главу угла. И когда он шел на сражения, он опирался именно на духовную силу. И в ней черпал вдохновение для победы. Причем князь мужественно защищал рубежи на западе и там, где не мог одолеть противника - на востоке - он действовал путем переговоров. Хотя непросто было князю налаживать отношения с монголо-татарами, но он делал это на благо своего Отечества.

Вениамин, Митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси