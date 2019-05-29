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Мощи святой преподобномученницы княгини Елисаветы привезли в Минск из США

Знаковое событие для всех белорусских верующих. Сегодня в Минск прямиком из Нью-Йорка прибыл ценный духовный груз. Это уже второй визит ковчега с десницей святой преподобномученницы княгини Елисаветы и частицей мощей ее сподвижницы инокини Варвары в Беларусь. Молебен прошел по прилету в минском аэропорту. Отметим, внучка королевы Великобритании Виктории, Елисавета Федоровна, особо почитаемая православной церковью как новомученица и одна из величайших подвижниц прошлого века.

Приложиться к святым мощам может каждый

Пока ковчег находится в Свято-Духовом кафедральном соборе. Встречу святыни возглавил викарий Минской епархии владыка Игнатий. Уже завтра православная реликвия будет перенесена в храм в честь иконы Божьей Матери "Державная" Свято-Елисаветинского монастыря. В Беларуси святыни будут находиться до 6 июня.

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