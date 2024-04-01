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Мощная магнитная буря накроет Землю 1 апреля

Мощная магнитная буря накроет Землю 1 апреля

Мощная магнитная буря сегодня накроет Землю. Информацию публикует телеграм-каналATN_NEWS.

Ученые NASA обнаружили на поверхности Солнца новую гигантскую коронарную дыру, превышающую размеры Земли в 20 раз. Специалисты утверждают, что она станет причиной сильной магнитной бури в ближайшие дни.

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