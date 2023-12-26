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Мощная магнитная буря накроет Землю 27 декабря
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) выпустило предупреждение, что 27 декабря Землю накроет геомагнитная буря класса G1, пишет БЕЛТА.
Возможное воздействие на нашу планету ожидается поздно вечером 27 декабря. Космическое событие может вызвать полярные сияния.
Геомагнитные бури класса G1 способны вызвать незначительные сбои в работе электросетей и спутников, а также привести к необычному поведению телефонов. Возможен дополнительный риск для астронавтов и экипажей авиакомпаний. Перелетные птицы могут обнаружить, что их навигация слегка искажается под влиянием геомагнитной бури.
НАСА и другие космические агентства внимательно следят за ситуацией, используя передовые модели для прогнозирования воздействия бури. Хотя прогнозы не всегда точны, они дают важную информацию о потенциальных сбоях и лучших способах их смягчения.
Фото:pixabay.com
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