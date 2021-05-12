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Мощная магнитная буря ожидается с 12 мая

Мощная магнитная буря ожидается с 12 мая

Продолжительность - пять суток (до 17 мая включительно). Пик удара придется на 13 и 14 мая 2021 года.

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