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Мощно и откровенно о том, что волнует общество - белорусы делятся впечатлениями о Послании Президента
Мощно и откровенно о том, что волнует общество. Так говорят делегаты о прозвучавшем во время Послания Президента белорусскому народу и парламенту. Каждый для себя нашел в выступлении главы государства то, что тронуло до глубины души.
Александр Прохоров, второй секретарь ЦК БРСМ:
Только наш глава государства может говорить так открыто, честно. И где-то инсайдерскую информацию рассказал по ряду важных и острых вопросов. И я уверен, что не только белорусы по всей стране смотрели и слушали Послание главы государства, но и ряд зарубежных лидеров - весь мир был прикован к экранам, темы были острые.
Жанна Чернявская, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Услышали много важных слов не только для нас, белорусов, много было направлено в мир вне Беларуси, чтобы все услышали и все поняли, насколько мы дорожим нашей исторической памятью, белорусскими традициями, мирным созиданием, семейной политикой. Это основа, которая сегодня нас подталкивает и направляет к тому, чтобы сохранить суверенитет.
Игорь Хлобукин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Шесть основных блоков, на что должны обратить внимание белорусы, как жить в этих не простых условиях (а война находится у наших границ), кто-то пытается втянуть Беларусь в этот конфликт. Президент честно, откровенно, эмоционально, простыми словами по-отечески рассказал белорусам, на что нужно обратить внимание и как работать.
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