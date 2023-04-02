Мощно и откровенно о том, что волнует общество - белорусы делятся впечатлениями о Послании Президента

Жанна Чернявская, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Услышали много важных слов не только для нас, белорусов, много было направлено в мир вне Беларуси, чтобы все услышали и все поняли, насколько мы дорожим нашей исторической памятью, белорусскими традициями, мирным созиданием, семейной политикой. Это основа, которая сегодня нас подталкивает и направляет к тому, чтобы сохранить суверенитет.