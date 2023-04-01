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Мощно, откровенно, до слез - депутаты о Послании Президента белорусскому народу и парламенту

Мощно и откровенно о том, что волнует общество. Так говорят о том, что накануне прозвучало во время Послания Президента белорусскому народу и парламенту делегаты. Каждый для себя нашел в выступлении главы государства то, что тронуло до глубины души.


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Без слез не могла слушать первую часть выступления, что касалось Украины, военных действий, ядерного оружия. Тронуло до глубины души, сопереживая словам Президента, пролегло через сердце, запало в душу. Потрясающе! Мы с коллегами сидели и восхищались глубиной Послания, которое прозвучало.
Наталья Кузнецова, главный редактор газеты "Край Смолевичский"


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Должны продвигать свою культуру, укреплять свою национальную историческую свядомасць, чтобы больше рассказать детям и внукам о том, что у нас богатейшая культура.
Раиса Горбач, директор Ивацевичского историко-краеведческого музея


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Чувство юмора, которое есть у главы государства, его искренность настолько проникновенна. Глубоко в душу и сердце западает, что не любить нашего Президента нельзя. Искренне любит родину, мы будем стараться делать также.
Ольга Захаренко, председатель Полоцкого районного объединения профсоюзов

Фото: БЕЛТА

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