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Мощно, откровенно, до слез - депутаты о Послании Президента белорусскому народу и парламенту
Мощно и откровенно о том, что волнует общество. Так говорят о том, что накануне прозвучало во время Послания Президента белорусскому народу и парламенту делегаты. Каждый для себя нашел в выступлении главы государства то, что тронуло до глубины души.
Без слез не могла слушать первую часть выступления, что касалось Украины, военных действий, ядерного оружия. Тронуло до глубины души, сопереживая словам Президента, пролегло через сердце, запало в душу. Потрясающе! Мы с коллегами сидели и восхищались глубиной Послания, которое прозвучало.
Должны продвигать свою культуру, укреплять свою национальную историческую свядомасць, чтобы больше рассказать детям и внукам о том, что у нас богатейшая культура.
Чувство юмора, которое есть у главы государства, его искренность настолько проникновенна. Глубоко в душу и сердце западает, что не любить нашего Президента нельзя. Искренне любит родину, мы будем стараться делать также.
Фото: БЕЛТА
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