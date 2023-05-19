Вы помните, какие крики были на этапе, когда мы готовились принять решение о строительстве атомной станции, особенно с Запада. Теперь мы видим, насколько это было выверенное и продуманное решение. Теперь те же наши критики судорожно достают из пыльных шкафов проекты атомных станций. Ну и, конечно же, это же не просто атомная станция или развитие энергетики Беларуси, это не просто вопрос генерации электричества - это целый блок технологий и смежных сфер, который потянет за собой именно строительство атомной станции.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси