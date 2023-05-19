Время показало, что строительство БелАЭС в Беларуси было выверенным решением. Это существенный плюс для экономики страны, а также гарант энергобезопасности.
Белорусская атомная электростанция является самым передовым ядерным объектом, ничего подобного в Европе нет, заявляет руководство Росатома. На полную мощность БелАЭС заработает уже до конца этого года.
А сегодня мощность реакторной установки второго энергоблока повысили до 50%. И это начало финишной прямой. Светлана Лукьянюк о развитии мирного атома.
19 мая точно войдет в историю Белорусской АЭС. Впрочем, здесь каждый этап исторический. Так, 13 мая второй энергоблок включили в систему. И у него уже в копилке 40 млн киловатт-часов. До сегодняшнего дня его мощность была 40 %, а теперь уже ровно 50%.
С этого дня реакторная установка второго энергоблока работает наполовину от своей мощности. В промышленную эксплуатацию, а значит на 100 % она выйдет до конца этого года. Два реактора в деле, следовательно, в целом БелАЭС ежегодно будет вырабатывать 18,5 млрд киловатт-часов, тем самым заместит 4,5 млрд кубометров природного газа.
Конечно, полностью от голубого топлива мы не откажемся. Но при этом хорошо сэкономим. Премьер Роман Головченко скажет: БелАЭС для Беларуси - это важнейший проект десятилетия. В стране приняты и отличные стимулы для перехода на электричество: льготные тарифы, компенсация капитальных затрат на перевод или ввод нового дома, где электричество - основной источник тепла. Тем более его выбирают сегодня и страны - ярые противники нашей станции и развития мирного атома.
Вы помните, какие крики были на этапе, когда мы готовились принять решение о строительстве атомной станции, особенно с Запада. Теперь мы видим, насколько это было выверенное и продуманное решение. Теперь те же наши критики судорожно достают из пыльных шкафов проекты атомных станций. Ну и, конечно же, это же не просто атомная станция или развитие энергетики Беларуси, это не просто вопрос генерации электричества - это целый блок технологий и смежных сфер, который потянет за собой именно строительство атомной станции.
Речь идет о проектах, связанных с композитами, 3D-печатью и накопителями энергии. Архиважна и ядерная медицина. Глава Росатома уверен: с началом работы БелАЭС на полную все только начинается. И санкции здесь не помеха.
В чем наша сила совместная была? В том, что с точки зрения ядерных технологий, строительных технологий мы абсолютно импортонезависимые. Да, что-то по части микроэлектроники приходилось замещать, но это не принесло практически никакого влияния на реализацию белорусского проекта. И в этом смысле все, что мы будем строить в России и Беларуси, в дальнейшем уже будет не на 96, а на 100 % импортонезависимым продуктом.
Россия готова и далее присутствовать во всех программах подготовки персонала, дальнейшего совершенствования систем безопасности. А также не прочь импортировать электроэнергию из Беларуси, уверен российский дипломат. Создание в Беларуси крупного атомного центра говорит о том, что Союзное государство идет в направлении освоения мирного атома.
У нас в рамках отраслевых программ Союзного государства есть общие программы, касающиеся рынка газа, нефти и электроэнергии. Раз у нас есть программа общего рынка электроэнергии, то возможно использование энергии, выработанной в Беларуси, для целей, которые необходимы в Российской Федерации.
С момента начала работы первого энергоблока в ноябре 2020 года было выработано более 14,5 млрд киловатт-часов электроэнергии. Сейчас киловатты добавляет и второй. У министра энергетики спросили: а третий энергоблок строить будем?
Этот вопрос прорабатывается у нас, потому что строительство третьего энергоблока, либо второй электростанции затрагивает много аспектов. Это и вопрос увеличения электропотребления (мы сделали соответствующие расчеты, их анализируем, это расчеты на долгосрочную перспективу - за 2030 год: 2035-й, 2040-й, 2050-й). В дальнейшем эти вопросы будем прорабатывать с нашими коллегами из Российской Федерации, из корпорации "Росатом".
Меж тем впереди на АЭС до выхода на 100% мощности второго энергоблока ожидается его отключение от сети. Это работы в плане. Как и ремонт на первом энергоблоке в четвертом квартале - для очередной перезагрузки ядерного топлива и диагностики всей системы.