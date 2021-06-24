Мощностями белорусской энергосистемы потребности страны обеспечены в полном объеме

В настоящее время там работают 6 энергоблоков. Мы обеспечиваем в полном объеме потребности Республики Беларусь мощностями белорусской энергосистемы. По Оршанскому и Могилевскому узлу сейчас выполняется реконструкция подстанции Могилев с восстановлением энергоснабжения от подстанции Мирабино. В любом случае снабжение этих регионов и колец будет обеспечено 100 %.

Владимир Бобров, первый заместитель гендиректора - главный инженер ГПО "Белэнерго"

