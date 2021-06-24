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Мощностями белорусской энергосистемы потребности страны обеспечены в полном объеме

Регионы, пострадавшие от отключения электричества, вернулись к привычной жизни. Напомним, накануне вечером из-за высоких температур произошел инцидент на Лукомльской ГРЭС, без света и водоснабжения остались некоторые города Могилевской и Витебской областей. В срочном порядке в регионах были созданы оперативные штабы. Больницы города перешли на специальный режим - заработали генераторы. Возгорание на Лукомльской ГРЭС оперативно ликвидировали, а электроснабжение в кратчайшие сроки восстановили. Буквально за час электроэнергию вернули, ночью локально подключали оставшиеся объекты.

В настоящее время там работают 6 энергоблоков. Мы обеспечиваем в полном объеме потребности Республики Беларусь мощностями белорусской энергосистемы. По Оршанскому и Могилевскому узлу сейчас выполняется реконструкция подстанции Могилев с восстановлением энергоснабжения от подстанции Мирабино. В любом случае снабжение этих регионов и колец будет обеспечено 100 %.
Владимир Бобров, первый заместитель гендиректора - главный инженер ГПО "Белэнерго"

Только в Могилеве для экстренных случаев всегда наготове 11 генераторов. Еще 19 - в районах. Сейчас, по информации областных служб, ЧП, связанных с отключением электроэнергии, не зарегистрировано.


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