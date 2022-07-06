Мощный ливень в Минске: последствия непогоды и цены на такси

Минск сегодня оказался во власти водной стихии: на город обрушился сильный ливень. В соцсетях появляется все больше видео с последствиями непогоды. Некоторые участки дорог подтоплены. На улицах Пинской, Богдановича, Уманской, Романовской Слободе, Туровского, а также на бульваре Шевченко было приостановлено движение общественного транспорта. Пробки в городе оцениваются в 7 баллов.