Мощный ураган бушует на востоке Турции. Столица Анкара буквально уходит под воду. Сильный ветер валил деревья и срывал крыши.Затоплены многие улицы. С перебоями ходит общественный транспорт. В городе Чанкыры удара стихии не выдержал минарет мечети.

Второй минарет удержался. К счастью, никто не пострадал, повреждения получили соседние здания и автомобили. В Измире зафиксировали мощный смерч - он пронесся по побережью. В регионе Токат произошло второе за эту неделю землетрясение магнитудой 4,1. Объявлена "штормовая и ливневая тревога" в 45 провинциях страны.