Мошенничество по схеме Fake boss набирает обороты - СК рассказал, как работают преступники

Мошенничество по схеме Fake boss набирает обороты, сообщили вСледственном комитете. В ведомстве рассказали, что для реализации такой схемы преступники изучают чаты трудовых коллективов в мессенджерах, собирают информацию об организации и руководителях, создают учетные записи от их имени. Далее с помощью фейкового аккаунта руководителя они вступают в переписку с подчиненными и, используя доверие к начальнику, дают определенные указания или разъяснения. Об этом пишет БЕЛТА.



В СК уточнили, что чаще всего такой "руководитель" сообщает о предстоящем разговоре с якобы сотрудниками правоохранительных, контролирующих и иных государственных органов, при этом просит сохранить конфиденциальность общения. Для убедительности мошенники отправляют голосовые сообщения с голосом руководителя, созданные с помощью ИИ или вовсе осуществляют звонки. Потенциальным жертвам для подтверждения полномочий могут прислать фотографию удостоверения или копии каких-либо служебных документов, не соответствующих действительности. В результате такого общения злоумышленники склоняют потерпевшего к передаче реквизитов доступа к банковским счетам, перечислению денежных средств или передаче денег курьерам.



Наиболее часто указанная мошенническая схема используется среди работников сфер образования и здравоохранения, среди пострадавших есть в том числе работники предприятий агропромышленного комплекса и продовольствия, промышленности и торговли. При этом злоумышленники постоянно совершенствуют преступный инструментарий и мошеннические схемы.



