Мошенники от имени Энергосбыта пытались похитить у минчанки 15 тыс. долларов

"Здравствуйте! Вам звонит Энергосбыт" - мошенники продолжают обманывать по схеме, когда звонящий представляется Энергосбытом. В Минске женщина поверила звонившим ей якобы сотрудникам из этой организации и отдала сумму, эквивалентную 15 тыс. долларов. Минчанка отнесла деньги курьеру, но дома муж случайно увидел на телефоне продолжительный вызов с посторонним человеком и обратился в милицию. Всю сумму удалось спасти до того, как она попала в руки организаторов. Изначально женщине позвонил лжесотрудник Энергосбыта и попросил назвать код из СМС для замены счетчиков.

Артем Михневич, замначальника управления уголовного розыска ГУВД Мингорисполкома:

"Затем на связь вышли ненастоящие сотрудники "БелГИЭ" и КГК и запугали минчанку уголовной ответственностью. Кураторы запретили женщине рассказывать о случившемся кому-либо, в том числе ее супругу. Чтобы снять с себя подозрения, минчанка согласилась отдать курьеру Национального банка все накопления семьи общей суммой более 15 тыс. долларов в разной валюте".

В милиции неустанно напоминают: никому не передавайте коды из СМС. Ни сотрудники Энергосбыта, ни представители других организаций не звонят в мессенджерах!