Заглянем в политическое зазеркалье. Там, в среде беглых, по традиции царят хаос и бардак. На этот раз в Сеть слили базу данных экстремистского объединения "Честные люди". И теперь абсолютно любой (мошенники, например) может воспользоваться личными данными этих якобы честных наблюдателей за выборами. Хотя главари объединения никогда даже не предупреждали о том, что у них есть подобная база данных. И вообще ушли в отказ, мол, в Сети гуляет база ЦИК.



Но наши коллеги обзвонили людей из этого списка, их реакция превзошла все ожидания. Дальше больше. Нам в руки попала аудиозапись разговора главы экстремистской инициативы "Честные люди" Елены Живоглод с польским продажным ресурсом. Эти подробности поражают равнодушием к судьбе своих сторонников. Подробности в журналистском расследовании Марии Петрашко.



Мошенники атакуют беглых мошенников. В Сеть слили базу данных экстремистского объединения "Честные люди". Теперь их сторонникам грозит все, что взбредет в голову аферистам, купившим базу. Но почему экстремистское объединение пыталось скрыть факт утечки? Бардак и хаос в рядах беглых - раскроем все детали.





Что угодно я ожидала увидеть в сети Интернет от беглых, но чтобы такое:

"Пожалуйста, остерегайтесь фейков!Нам поступают сообщения о рассылках фишинговых сообщений от лица "Честных людей" или с фейкового аккаунта Лены Живоглод.Мы не ведем никаких рассылок, а базы наблюдателей были у ЦИК изначально".

Мошенники атакуют беглых мошенников. Ой, как интересно, подумала я. Довольно быстро нашла на одном хакерском сайте в продаже ту самую базу наблюдателей экстремистского объединения "Честные люди" в количестве 6200 человек. В доказательство реальности базы опубликована ее часть - 200 человек, регистрировавшихся в 2020 году на избирательных участках за рубежом.

Только вот Елена Жилочкина, она же Живоглод, она же руководитель экстремистского объединения "Честные люди", никогда не говорила, что у них вообще существует база данных. Но, оказывается, она есть.

Правда, Елена? База ЦИК? Но почему же тогда эта база содержит не только зарубежные участки, количество наблюдателей, зарегистрированных на них, фамилию и имя, но и контактный иностранный номер телефона и электронную почту, планируемые даты наблюдения, платформы, на которых регистрировался гражданин: "Честные люди" или "Зубр", дата электронной регистрации.

У ЦИК база - это фамилия, имя, отчество. Все. Максимум.

Но мы с коллегами решили, мало ли клевещут ироды на Жилочкину-Живоглод. Надо все перепроверить. Обзвонить часть базы, 200 человек, что бесплатно в открытом доступе, уточнить, реальные ли это вообще люди? Регистрировались ли они у "Честных людей" или же действительно, это базу ЦИК слили. Итак, мои коллеги обзвонили список.

Звонок Глебу Андееву

- Независимая инициатива по развитию гражданского общества в Беларуси "Честные люди".

- Конечно, конечно, регистрировался еще как. Я про себя не беспокоюсь. Я в безопасности. Я гражданин Польши. И у меня все хорошо. В Беларусь я не вернусь никогда.





Звонок Надежде Ручановой

- Инициатива "Честные люди". В 2020 году Вы через нас регистрировались в качестве независимого наблюдателя на участке в Риге. Верно?

- Да, я и была независимым наблюдателем.

- "Честные люди" сейчас признаны незаконным экстремистским формированием в Беларуси. Всех, кто был в базе, мы предполагаем, могут обвинить в сотрудничестве.

- Я уже давно получила статус беженца. Не думаю, что конкретно в моем случае это на что-то повлияет.

Одна часть живоглодских жертв абсолютно равнодушна к сливу базы. Им все равно, что там с Беларусью, с будущим страны. Вопрос:а чего вы вообще лезете во внутренние процессы страны, с которой не планируете связывать свою жизнь? Какие из них вообще наблюдатели тогда? Вторая же часть живоглодских жертв справедливо обеспокоена.





Звонок Павлу Колядке

- Независимая инициатива "Честные люди". Регистрировались в качестве независимого наблюдателя на выборах в Варшаве, правильно?

- Ну, да, возможно, да, да.

- База наблюдателей утекла в интернет.

- Нихрена себе!..Я и так боялся ездить, но сейчас вообще… Я понимал, что будет большая проблема. Сейчас это точно проблема. А есть какая-то информация, которой можно воспользоваться, чтобы в Польше попросить в связи с этим... Как вариант, думаю, если что-то пойдет не так, защиту попросить международную.С Тихановской у вас есть контакт?

- Да, есть.

- Ну так давайте, наверное, свяжемся с ней, и пусть они решают этот вопрос на каком-то уровне, чтобы обезопасить, по крайней мере, тех людей, которые там оказались. Я не знаю, будут ли они этим заниматься.

Звонок Валерии Кунгене

- Инициатива "Честные люди". Вы в 2020-м регистрировались в качестве независимого наблюдателя на участке в Вильнюсе. Верно?

- Верно. Я только за родителей переживаю, что им дополнительные проблемы.

Тем временем та самая Елена Жилочкина-Живоглод в своем мирке невероятных иллюзий. Откуда я знаю? А журналисты из одного БелС… бессовестного польского продажного ресурса слили нам свой 15-минутный разговор с ней. Спасибо, ребят, вам зачтется! Елене - нет. Вам - да!





Живоглод банально лжет. Любой из вас сейчас может открыть эту базу и убедиться, что там есть все данные, которых, по версии Живоглод, там нет. Да и сами слитые наблюдатели подтвердили нам: да, они наблюдатели, зарегистрированные от экстремистского объединения "Честные люди".

Звонок Александрине Колесниковой

- Вас беспокоит независимая инициатива "Честные люди". Дело в том, что в 2020-м году Вы регистрировались в качестве независимого наблюдателя на участке в Мюнхене. Так?

- Так.

Звонок Дмитрию Аксенику

- Инициатива "Честные люди". Вы в 2020 году регистрировались в качестве независимого наблюдателя на участке в Варшаве. Верно?

- Верно.

Звонок Дмитрию Артеменко

- Инициатива "Честные люди". Вы в 2020-м регистрировались в качестве независимого наблюдателя на участке в Варшаве?

- Было дело. Не в Варшаве, в Белостоке.

Но Живоглод молчала, а не кричала! Она даже существование-то этой базы не афишировала, пока ей не начали поступать звонки с жалобами от тех, кого слили.

Корреспондент польского ресурса: "А если окажется, что это ваша база слита, может быть, вы что-то пробовать будете? Выкупить ее как-то у этих хакеров?"

То есть у Живоглод нет ни капли сострадания к тем, чьи данные слили? К тому, что любой мошенник их выкупит и сделает, что захочет? А ведь Жилочкина, она же Живоглод могла бы и выкупить базу своих сторонников, спасти их тем самым из лап мошенников! А теперь,дорогие наблюдателиживоглодских "Честных людей", ждите звонков из якобы Украины, Испании - отовсюду, с разводом на деньги. Вообще что угодно можно делать с личными данными - их же явно не просто так продают!