Мошенники используют в качестве своих курьеров обманутых ими же пенсионеров

Как пояснила задержанная, ранее она поверила лжеправоохранителям, которые по телефону предложили ей задекларировать сбережения. Фигурантка перевела на счет аферистов более 30 тыс. рублей, после чего ее поблагодарили и предложили помогать другим пенсионерам декларировать их деньги.

Алексей Асущенко, начальник ОУР Первомайского РУВД Минска