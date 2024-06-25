ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Мошенники используют в качестве своих курьеров обманутых ими же пенсионеров

В качестве своих курьеров мошенники теперь используют обманутых ими же пенсионеров. Одной из жертв (а по совместительству фигуранткой уголовного дела о мошенничестве) стала 72-летняя жительница Минска, которая, по версии милиции, практически у своей ровесницы забрала больше 3,5 тыс. евро.

Как пояснила задержанная, ранее она поверила лжеправоохранителям, которые по телефону предложили ей задекларировать сбережения. Фигурантка перевела на счет аферистов более 30 тыс. рублей, после чего ее поблагодарили и предложили помогать другим пенсионерам декларировать их деньги.
Алексей Асущенко, начальник ОУР Первомайского РУВД Минска

Теперь задержанной пенсионерке придется отвечать за свои "благородные" действия наравне с организаторами преступной схемы - таков закон. В милиции напомнили, что на посредниках кибераферистов также лежит ответственность по возмещению ущерба потерпевшим.

Фото из открытых источников

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все