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Мошенники от имени "Белпочты" рассылают сообщения о посылке со ссылкой на фишинговый сайт
Мошенники от имени "Белпочты" рассылают сообщения о прибытии посылки на склад со ссылкой на фишинговый сайт. Об этом предупредили в РУП "Белпочта".
Злоумышленники направляют сообщения на мобильные устройства со ссылкой на ресурс в интернете. При переходе по указанному адресу клиент попадает на фишинговый сайт, где ему предлагается ввести адресные данные и оплатить повторную отправку посылки.
"Белпочта" напоминает, что присылает клиентам сообщения о поступлении почтовых отправлений только информационного характера. "Рассылка сообщений, указывающих на необходимость оплаты почтовых услуг по ссылке в режиме онлайн с последующим вводом данных банковских платежных карт, не осуществляется", - подчеркнули на предприятии.
Официальный сайт "Белпочты" - belpost.by.
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