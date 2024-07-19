Мошенники от имени "Белпочты" рассылают сообщения о посылке со ссылкой на фишинговый сайт

Мошенники от имени "Белпочты" рассылают сообщения о прибытии посылки на склад со ссылкой на фишинговый сайт. Об этом предупредили в РУП "Белпочта".

Злоумышленники направляют сообщения на мобильные устройства со ссылкой на ресурс в интернете. При переходе по указанному адресу клиент попадает на фишинговый сайт, где ему предлагается ввести адресные данные и оплатить повторную отправку посылки.

"Белпочта" напоминает, что присылает клиентам сообщения о поступлении почтовых отправлений только информационного характера. "Рассылка сообщений, указывающих на необходимость оплаты почтовых услуг по ссылке в режиме онлайн с последующим вводом данных банковских платежных карт, не осуществляется", - подчеркнули на предприятии.