Мошенники от имени мужчин приглашали девушек на свидания и сбрасывали для выбора сеанса в кино или театр фишинговую ссылку

Поиск любимого в интернете оказался слишком дорогим. В Минске задержана семейная пара, которая создавала на сайтах знакомств фейковые страницы. Муж и жена от имени мужчин, желающих найти свою вторую половинку, приглашали девушек на свидания. Когда знакомство должно было перейти в русло реальной встречи, предлагали сходить в кино или театр. И сбрасывали для выбора сеанса фишинговую ссылку, пройдя по которой, у их жертв списывались средства с карт.