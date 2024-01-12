Мошенники отправляют белорусам SMS-сообщения с опасными ссылками якобы от Белпочты

Участились случаи мошенничества, связанные с рассылкой белорусам SMS-сообщений якобы от "Белпочты". Об этом предупредили в Банковском процессинговом центре, сообщает агентство "Минск-Новости".

Сейчас многие ждут новогодние посылки. Злоумышленники решили воспользоваться этим. Они начали присылать сообщения, в которых говорится о том, что посылка прибыла на склад, но не может быть доставлена адресату. Такого рода SMS от мошенников также содержат опасные ссылки, по которым предлагается перейти, чтобы указать недостающую информацию для получения почтового отправления.

"Ссылки в реальности являются фишинговыми, а ввод данных приводит к списанию денежных средств граждан",- обратили внимание в центре.

Чтобы не стать жертвой аферистов, нужно быть максимально осторожными при получении подозрительных SMS. Следует внимательно читать содержимое таких сообщений. Как правило, они приходят не с белорусских номеров телефонов. Нельзя вводить свои данные, особенно сведения о карточке.

В случае сомнений лучше обратиться в ближайшее почтовое отделение для уточнения информации. Те, кто действительно ожидает посылку, могут самостоятельно посмотреть ее статус на официальном сайте "Белпочты".

Фото: из открытых интернет-источников

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