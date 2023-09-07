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Мошенники похитили у 74-летней жительницы Минска более 80 тыс. рублей
Московский (Минска) районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по факту хищения путем модификации компьютерной информации, совершенного в особо крупном размере. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Следственном комитете.
Сообщается, что жертвой мошенников стала 74-летняя жительница Минска. Потерпевшей позвонила женщина, которая представилась сотрудницей правоохранительных органов. Пенсионерка не поверила звонившей и положила трубку. Через некоторое время потерпевшей позвонил другой аферист, который также представился милиционером и заявил, что на ее имя мошенники пытаются оформить кредит. Женщина поверила ему и согласилась посодействовать поимке злоумышленников.
У пенсионерки были накопления в сумме 86 тыс. рублей. Мошенники посоветовали ей обезопасить их и завести виртуальную платежную карту в одном из банков. Перед этим женщину убедили установить на мобильный телефон приложение удаленного доступа. Она беспрекословно следовала инструкциям мошенников и в итоге лишилась всех своих накоплений.
По факту хищения путем модификации компьютерной информации, совершенного в особо крупном размере, следователи возбудили уголовное дело. В настоящее время проводится работа по установлению лиц, причастных к совершению преступления.
Фотоиз открытых интернет-источников
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