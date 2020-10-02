Мошенники выманивают деньги под видом сбора средств для протестующих

Мутная вода протестов, которая сейчас в Беларуси, весьма благоприятная среда для аферистов. К таким выводам пришли в МВД после проверки сотрудниками БЭП некоторых активистов. Используя или создавая специальные благотворительные фонды, мошенники порой под видом сбора средств на нужды протестующих выманивают деньги вовсе не на благовидные цели.

По информации правоохранителей, 23-летняя минчанка собрала 66 тысяч рублей и уехала кутить в Киев. А пресс-секретарь стачкома одного из крупных белорусских предприятий прогулял часть "партийной" кассы, а остатки отправился тратить в Вильнюс.

Или уже всем известный псевдодоктор, который рассказывал о десятках погибших на протестах, а после признался, что все придумал, умудрился бесплатно получить в пользование 2 кабинета в госучреждении. Он представлялся заведующим отделением скорой помощи одного из медцентров, надевал спецодежду и рассказывал о связях в министерстве. Только на территории Минска лжемедик незаконно завладел суммой более чем 23 тысячи рублей.