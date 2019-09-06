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Московские кадеты сыграют на параде оркестров в Бресте

Одним из украшений праздничной программы станет парад-оркестров "Марш 1000-летия"с участием воспитанников Московского кадетского музыкального корпуса. Оркестры школы № 1770 уже давно покорили концертные площадки городов России, включая Государственный Кремлевский дворец. Ребятам рукоплескали и на фестивалях в Англии, Германии, Франции, Испании, Италии, Сербии и Китае. Накануне своего выступления в Бресте дирижер старшего оркестра мальчиков и его воспитанники пришли к нам в студию (видео).

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