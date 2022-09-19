Московский и Фрунзенский районы переведут на артезианское водоснабжение - работы начались

Для того чтобы построить данный объект с наименьшими повреждениями для существующей архитектуры, предусматриваем весь комплекс мер по сохранению максимума зеленых насаждений. Где-то будем пересаживать, где-то стараться уходить проколами, будем использовать технологии, сопоставимые с метропроходческими, микро тоннели. Задача поставлена выполнить все работы к 2025 году.

Сергей Панев, директор ГП "Гордорстрой"