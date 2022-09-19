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Московский и Фрунзенский районы переведут на артезианское водоснабжение - работы начались

Московский и Фрунзенский районы переведут на артезианское водоснабжение - работы начались

Переход на артезианскую воду. В Минске начались работы по реализации масштабного проекта, где Московский и Фрунзенский районы города подключат к подземным источникам водоснабжения. Сейчас идет подготовка строительной площадки для одного из объектов системы возле агрогородка Щомыслица. Работы продлятся около двух месяцев. После начнется бурение скважин глубиной до 350 метров. Их будет более 100. Длина построенного водопровода составит 90 км.

Для того чтобы построить данный объект с наименьшими повреждениями для существующей архитектуры, предусматриваем весь комплекс мер по сохранению максимума зеленых насаждений. Где-то будем пересаживать, где-то стараться уходить проколами, будем использовать технологии, сопоставимые с метропроходческими, микро тоннели. Задача поставлена выполнить все работы к 2025 году.
Сергей Панев, директор ГП "Гордорстрой"

Согласно проекту, построят также насосные станции и проведут реконструкцию Минской очистительной водопроводной станции. Новая система позволит обеспечивать питьевой водой почти миллион жителей столицы.


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