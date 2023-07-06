Московский механизм против Беларуси - так Запад использует права человека для давления на государства

В конце марта против Беларуси ввели так называемый Московский механизм. Он третий по счету. Каждый из них вводился тогда, когда планы по свержению власти в нашей стране внешними силами проваливались. В 2011 году после выборов, в 2020-м, а теперь в 2023-м. Каждый раз причина - нарушение прав человека - формально, на практике (и это уже не скрывается международным кокетством) - давление санкционное, экономическое, международное и так далее.

Глава МИД Литвы Габриэлюс Лансбергис во время онлайн-конференции заявил, что давление на "режим" (Беларуси) должно продолжаться, но не только тогда, когда что-то происходит на улицах Минска. "Западу и особенно европейским странам предстоит определиться, по каким точкам давления им сейчас нужно договориться. Должен быть четкий путь и четкая демонстрация давления".

Для понимания, что такое "Московский механизм". В годы политической оттепели ОБСЕ была прекрасной площадкой для диалога. Если на международном уровне возникали споры или общие вопросы, собирались, говорили, находили точки соприкосновения. Однако в 1991 году, тогда, когда США (чего они не скрывают) вложились финансово в перестройку, позади был августовский путч, а впереди Беловежские соглашения, в Москве собрали совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе и подписали так называемый Московский документ.

"Действительно, с нашей стороны тогда верили люди, что блоковое противостояние закончилось и нас ждут в Европе, все будет справедливо, будет дискуссия, - вспоминает пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз. - Но все это было с нашей стороны. Со стороны западных партнеров уже тогда очевидно вынашивались определенные замыслы. Поэтому и был внедрен "Московский механизм".

Смотрите фильм "Изнанка" ЗДЕСЬ

В документе важный пункт. "Человеческое измерение" не является внутренним делом какого-то одного государства", это дело мира. Не всего. А одной полярности. Это уже покажет время, когда эйфория дружбы народов сойдет на нет. Окажется, что права человека стали инструментом давления на государства, те, что не хотят плясать под музыку, которую диктуют европейские "партнеры". Нужна лишь формальность - обвинение в нарушении прав человека. Иными словами: "Мы решили, что нарушаешь и точка. Это наше дело, ибо создана угроза человеческому измерению в Европе". И если раньше партнерам по ОБСЕ (а это 57 государств) необходимо было говорить и приходить к общему знаменателю. Теперь знаменатель только у 10 стран. Монополия досталась 10 из общего военного и политического блока и уже это с демократией едва ли имеет что-то общее.

Пресс-секретарь МИД Беларуси рассказывает, что в Брюсселе общая внешняя политика и оборона Евросоюза - ЕСВД, МИД ЕС действует в группировке из 27 стран-членов. "То есть 10 государств из единого центра в любой момент могут инициировать любое решение. Самое примечательное - я не помню случая, чтобы этот механизм был применен в отношении условной группы стран к западу от Вены", - отметил дипломат.