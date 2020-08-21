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Москвичи присоединились к митингам за мирную и стабильную Беларусь
Акцию в поддержку братской Беларуси провели и москвичи. Участники митинга - в белых майках с изображением Государственного флага Беларуси и портретом Президента выстроились напротив здания белорусского посольства в Москве. Публика скандировала: "За Лукашенко! За братскую Беларусь!" Такие же лозунги были и на майках. Поддержать действующую власть собрались представители разных взглядов и профессий. Прохожие поддержали митинг, многие приветственно махали руками и фотографировались.
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