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Москвина: Работа в театре - это образ жизни
Красивая рождественская традиция - вручать специальные премии деятелям культуры и искусства, а также премии "За духовное возрождение" от главы государства. Торжественную церемонию, которая состоится уже завтра во Дворце Республики, ждут не только сами участники, но и зрители.
Чтобы телезрители были в курсе и знали героев в лицо, а также не догадывались об их заслугах, наши корреспонденты продолжают знакомить публику с лауреатами высоких наград. Одна из них достанется народной артистке Беларуси, оперной приме, профессору Белорусской государственной академии музыкиАнастасии Москвиной. Она прошла путь от совсем небольших до сольных партий в самых престижных театрах мира, а теперь возглавляет оперную труппу Большого театра Беларуси.
Своими эмоциями за сутки до церемонии Анастасии Москвиной, как всегда, открыто поделилась со зрителем (подробности в видео).
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