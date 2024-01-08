Москвина: Работа в театре - это образ жизни

Красивая рождественская традиция - вручать специальные премии деятелям культуры и искусства, а также премии "За духовное возрождение" от главы государства. Торжественную церемонию, которая состоится уже завтра во Дворце Республики, ждут не только сами участники, но и зрители.

Чтобы телезрители были в курсе и знали героев в лицо, а также не догадывались об их заслугах, наши корреспонденты продолжают знакомить публику с лауреатами высоких наград. Одна из них достанется народной артистке Беларуси, оперной приме, профессору Белорусской государственной академии музыкиАнастасии Москвиной. Она прошла путь от совсем небольших до сольных партий в самых престижных театрах мира, а теперь возглавляет оперную труппу Большого театра Беларуси.



Своими эмоциями за сутки до церемонии Анастасии Москвиной, как всегда, открыто поделилась со зрителем (подробности в видео).