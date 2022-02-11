Столичные власти выполнили свое обещание. Мост на Немиге открылся для движения всех видов транспорта, включая общественный. Часть путепровода обрушилась в ночь на 8 января. После чего мост полностью разобрали и за месяц построили новый. Все это время движение транспорта на участке было закрыто.