Мост на въезде в Мозырь откроют не позднее 7 ноября 2025 года

В Беларуси не прекращается работа по модернизации инфраструктуры. Так, движение по автомобильному мосту через Припять на въезде в Мозырь будет открыто не позднее 7 ноября 2025 года. Социально значимый объект станет подарком людям. Работы идут с двух берегов, сейчас трудятся более 50 человек, задействовано 20 единиц спецтехники. К масштабной реконструкции мостового сооружения, расположенного на автодороге Р131 Калинковичи - Мозырь, приступили в октябре прошлого года. С тех пор строители работают, невзирая на сложные погодные условия. Идут с опережением графика. Мост станет шире на 3 метра, за счет чего более просторной станет пешеходная зона.