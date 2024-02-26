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Мост на въезде в Мозырь откроют не позднее 7 ноября 2025 года
В Беларуси не прекращается работа по модернизации инфраструктуры. Так, движение по автомобильному мосту через Припять на въезде в Мозырь будет открыто не позднее 7 ноября 2025 года. Социально значимый объект станет подарком людям. Работы идут с двух берегов, сейчас трудятся более 50 человек, задействовано 20 единиц спецтехники. К масштабной реконструкции мостового сооружения, расположенного на автодороге Р131 Калинковичи - Мозырь, приступили в октябре прошлого года. С тех пор строители работают, невзирая на сложные погодные условия. Идут с опережением графика. Мост станет шире на 3 метра, за счет чего более просторной станет пешеходная зона.
В ближайшее время будем производить дальнейшую разборку. Уже разобрано 14 пролетов из 26, снято 8 опор из 27. Пуск движения будет произведен не позднее 7 ноября 2025 года. Работы производятся сверх графика. Все успеваем, вопросов проблемных нет.
Автомобильный мост в Мозыре протяженностью почти километр, и это по белорусским меркам рекорд.
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