Мостовдрев после масштабной модернизации составляет конкуренцию ведущим мировым производителям

Высокое качество и широкий ассортимент: белорусские деревообрабатывающие предприятия после масштабной модернизации составляют конкуренцию ведущим мировым производителям. География поставок - десятки стран. В приоритете освоение новых рынков, в частности, китайского. К примеру, Мостовдрев уже поставил в Поднебесную пробную партию всего ассортимента продукции.

Об экспортном потенциале предприятия и о создании условий работы для коллектива - в репортаже Юрия Карнеловича.

Новейшие технологии в сфере деревообработки, качественная эксклюзивная продукция и как результат - комфортные условия труда для работников. Масштабная модернизация на предприятии "Мостовдрев" проводилась поэтапно на протяжении нескольких лет. Первым обновили фанерный цех. Следующий этап - цех по производству плит МДФ и ХДФ. Это, по сути, новый завод с оборудованием мирового уровня. Всеми процессами здесь управляет компьютерная программа.

На линии нет необходимости находиться операторам. Все управление происходит через компьютер, на который стекает информация с многочисленных датчиков. И нажатием клавиатуры либо мыши принимаются все решения по перестройке на какие-либо виды продукции. Андрей Буслов, начальник цеха МДФ ОАО "Мостовдрев"

Индивидуальная работа с каждым клиентом

На предприятии учитывают все пожелания клиентов. Подстраиваются под каждого потребителя. Из собственных плит МДФ наладили производство напольного покрытия, а это уже продукция с высокой добавленной стоимостью. Спрос на такой товар есть, поэтому постоянно наращивают объемы.

После модернизации предприятие перерабатывает полторы тысячи кубометров древесины в сутки. В год получается более полумиллиона. При этом более 90 % всей продукции отправляется на экспорт.

Рынок сбыта - весь Евро-Азиатский регион

Выход на новые международные рынки - задача приоритетная для предприятия. Недавно отправили пробную партию продукции в Китай. Мостовский бренд хорошо известен во всем Евро-Азиатском регионе.

Отгружаем в такие страны, как Азербайджан, Иран, Узбекистан, Казахстан. Это рынок ЕС, это Россия. И обязательно мы обеспечиваем внутренний рынок. Марина Сохан, замдиректора ОАО "Мостовдрев"

Мостовдрев и Белагропромбанк - давние и надежные партнеры

Модернизация - процесс постоянный, уверены на предприятии. При кредитной поддержке Белагропромбанка здесь завершили очередной проект. Полностью обновили лесопильный цех. Востребованные в строительной отрасли пиломатериалы теперь составляют конкуренцию ведущим мировым производителям.













Анатолий Махнач, замдиректора ОАО "Мостовдрев":

Мы получаем качественные пиломатериалы, а также мы имеем сушильное хозяйство, которое позволяет нам доводить пиломатериалы до требуемой влажности и доставлять их до нашего потребителя практически в любую точку мира без потери качества. Марина Сохан, замдиректора ОАО "Мостовдрев"

Мостовдрев является клиентом Белагропромбанка на протяжении последних 30 лет. Инвестиционный проект, который состоялся, будет успешным потому, что сегодня отдача от данного производства позволяет обеспечивать погашение своевременно тех кредитов, которые были предоставлены. Виктор Щука, начальник региональной дирекции по Гродненской области ОАО "Белагропромбанк"



