3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Мостовдрев после масштабной модернизации составляет конкуренцию ведущим мировым производителям
Высокое качество и широкий ассортимент: белорусские деревообрабатывающие предприятия после масштабной модернизации составляют конкуренцию ведущим мировым производителям. География поставок - десятки стран. В приоритете освоение новых рынков, в частности, китайского. К примеру, Мостовдрев уже поставил в Поднебесную пробную партию всего ассортимента продукции.
Об экспортном потенциале предприятия и о создании условий работы для коллектива - в репортаже Юрия Карнеловича.
Новейшие технологии в сфере деревообработки, качественная эксклюзивная продукция и как результат - комфортные условия труда для работников. Масштабная модернизация на предприятии "Мостовдрев" проводилась поэтапно на протяжении нескольких лет. Первым обновили фанерный цех. Следующий этап - цех по производству плит МДФ и ХДФ. Это, по сути, новый завод с оборудованием мирового уровня. Всеми процессами здесь управляет компьютерная программа.
На линии нет необходимости находиться операторам. Все управление происходит через компьютер, на который стекает информация с многочисленных датчиков. И нажатием клавиатуры либо мыши принимаются все решения по перестройке на какие-либо виды продукции.
Индивидуальная работа с каждым клиентом
На предприятии учитывают все пожелания клиентов. Подстраиваются под каждого потребителя. Из собственных плит МДФ наладили производство напольного покрытия, а это уже продукция с высокой добавленной стоимостью. Спрос на такой товар есть, поэтому постоянно наращивают объемы.
После модернизации предприятие перерабатывает полторы тысячи кубометров древесины в сутки. В год получается более полумиллиона. При этом более 90 % всей продукции отправляется на экспорт.
Рынок сбыта - весь Евро-Азиатский регион
Выход на новые международные рынки - задача приоритетная для предприятия. Недавно отправили пробную партию продукции в Китай. Мостовский бренд хорошо известен во всем Евро-Азиатском регионе.
Отгружаем в такие страны, как Азербайджан, Иран, Узбекистан, Казахстан. Это рынок ЕС, это Россия. И обязательно мы обеспечиваем внутренний рынок.
Мостовдрев и Белагропромбанк - давние и надежные партнеры
Модернизация - процесс постоянный, уверены на предприятии. При кредитной поддержке Белагропромбанка здесь завершили очередной проект. Полностью обновили лесопильный цех. Востребованные в строительной отрасли пиломатериалы теперь составляют конкуренцию ведущим мировым производителям.
Анатолий Махнач, замдиректора ОАО "Мостовдрев":
Мы получаем качественные пиломатериалы, а также мы имеем сушильное хозяйство, которое позволяет нам доводить пиломатериалы до требуемой влажности и доставлять их до нашего потребителя практически в любую точку мира без потери качества.
Мостовдрев является клиентом Белагропромбанка на протяжении последних 30 лет. Инвестиционный проект, который состоялся, будет успешным потому, что сегодня отдача от данного производства позволяет обеспечивать погашение своевременно тех кредитов, которые были предоставлены.
Результаты успешного сотрудничества Мостовдрева и Белагропромбанка ощущает и коллектив предприятия. А это более 2 тысяч человек. Полный соцпакет, ежегодное увеличение заработной платы (сегодня она выше средней по региону). А создание новых рабочих мест позволяет молодым специалистам закрепиться на малой родине.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Мастер-классы и школа молодого журналиста - как журфак БГУ помогает раскрывать юные таланты
2 ноября Минск разбудил рев моторов - белорусская столица превратилась в гоночный трек
"Первый информационный" сказал Александру Лукашенко "Надо!"
Какая мера может снять напряженность в мире, рассказал Александр Лукашенко
В мире
Все
О секретах семейного клана Ландсбергисов и нацистских корнях - в "Понятной политике" 4 ноября
Польша предложила Украине покупать оружие в кредит
Число жертв продолжает расти: в Испании из-за сильнейшего наводнения уже погибли 211 человек
США перебросят в Европу бомбардировщики для совместной тренировки НАТО
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов